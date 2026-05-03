Giovane donna morta dopo il parto in ospedale a Firenze

Una giovane donna di 24 anni è deceduta poche ore dopo aver dato alla luce un bambino nel reparto maternità dell'ospedale Torregalli di Firenze. L'evento si è verificato giovedì 30 aprile. La donna aveva appena completato il parto e si trovava ancora ricoverata nella struttura sanitaria al momento del decesso. La notizia ha suscitato attenzione sul caso e sono in corso verifiche da parte delle autorità sanitarie.

Una giovane donna di 24 anni è morta poche ore dopo aver partorito il figlio al reparto maternità dell'ospedale Torregalli, San Giovanni di Dio, lo scorso giovedì 30 aprile. La notizia si è diffusa solo oggi, con un articolo di La Repubblica Firenze. La procura di Firenze ha aperto un'inchiesto.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Notizie correlate Leggi anche: Muore dopo parto in ospedale a Firenze, aperta un'inchiesta Muore dopo il parto in ospedale, la procura di Firenze apre un'inchiestaAGI - La Procura di Firenze ha avviato un'inchiesta sulla morte avvenuta il primo maggio di una giovane paziente presso l'ospedale San Giovanni di... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Firenze, muore dopo il parto a Torregalli: aperta un’inchiesta della procura; Muore dopo il parto all’ospedale Torregalli, via all’inchiesta; Castelfranco Veneto, neo mamma muore a 39 anni per tumore in 15 giorni; Miriam, morta dopo un pugno in stazione: condannato a 10 anni il giovane che la colpì. Madre di 24 anni morta dopo il parto a Firenze, Procura apre un’inchiesta: era il primo figlio della ragazzaGiovane madre morta per emorragia dopo il parto a Firenze. La Procura indaga per accertare le responsabilità, mentre l'Asl avvia un audit interno ... virgilio.it Firenze, muore a 24 anni dopo il parto all'ospedale di TorregalliSi indaga su un'emorragia post partum che sarebbe stata fatale alla giovane donna. Il neonato sta bene. La Asl: «Piena collaborazione con la Procura» ... corrierefiorentino.corriere.it Notte da incubo per una giovane donna picchiata dal compagno #napoli #violenza #maltrattamenti #arresto #primativvu I carabinieri hanno arrestato un 26enne peruviano per tentato omicidio e maltrattamenti in famiglia. Il giovane ha aggredito la sua convint facebook Una giovane donna è in difficoltà nelle acque del Lago di Bracciano. Non riesce a tornare a riva, sopraggiunge il panico. Un militare dell’ #Esercito, libero dal servizio, capisce subito il pericolo. Non c’è tempo per pensare: lascia tutto e si tuffa. La raggiunge, la x.com