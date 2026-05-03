Giovane di 16 anni si tuffa nelle acque del Lago di Garda e non riemerge

Un ragazzo di 16 anni si è tuffato nel Lago di Garda e non è più riemerso. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di sabato 2 maggio a Desenzano del Garda, vicino alla riva. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma fino a ora non ci sono notizie di ritrovamenti. La zona è stata delimitata e sono in corso le ricerche.

Un tuffo nelle acque del Lago di Garda, a pochi metri dalla riva, si è trasformato in un dramma nel pomeriggio di sabato 2 maggio a Desenzano del Garda. Secondo quanto riferito da BresciaToday, un ragazzo di 16 anni, di origine tunisina e residente a Pavia, non è più riuscito ad emergere in.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate Si tuffa dal pedalò con gli amici e non riemerge: morto un ragazzo al lago di GardaUn ragazzo è morto oggi dopo essersi tuffato sul lago di Garda durante una gita con gli amici. Tragedia a Mandello del Lario: si tuffa nel Lago di Como e non riemerge, morto ragazzo di 15 anniABBONATI A DAYITALIANEWS La tragedia a Mandello del Lario Un dramma si è consumato nel pomeriggio di oggi, 2 maggio 2026, a Mandello del Lario, in... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: La Norvegia vuole vietare l'uso dei social media ai minori di 16 anni; Si tuffa dal pedalò e non riemerge: ragazzo di 16 anni gravissimo al Civile - BresciaToday; Si tuffa nel Garda, non riemerge: 16enne di Cividate in condizioni disperate; Desenzano del Garda, si tuffa dal pedalò e non riemerge: 16enne in condizioni disperate. Ucciso in un parcheggio a Pavia, fermato un ragazzo di 16 anniÈ un ragazzo di 16 anni il giovane accusato di aver inferto il fendente al collo che la notte fra sabato e domenica a Pavia ha ucciso Gabriele Vaccaro. ansa.it Incendio e violenze in una comunità per minori nel Pavese: va in carcere un giovane di 16 anniMinorenne allontanato centro di riabilitazione psichiatrica per i suoi comportamenti aggressivi. Il sedicenne era ospite della comunità terapeutica Recovery For Life di Casteggio, nell’Oltrepò ... milano.repubblica.it Scopre che il marito la tradisce e lo evira. È accaduto nel primo pomeriggio di venerdì 1 maggio ad Angri (Salerno). Entrambi bengalesi, lui 41 anni, lei più giovane di sei anni, erano in crisi da qualche tempo. La donna aveva scoperto di recente che il marito a - facebook.com facebook Domenica 3 Maggio, Jannik SINNER entrerà in possesso di un significativo primato diventando il tennista più giovane di sempre ad avere giocato una o più finali in ciascuno dei nove tornei Masters 1000. L’attuale numero uno al mondo scenderà in campo ne x.com