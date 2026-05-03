Oggi si celebra la giornata mondiale della libertà di stampa, patrocinata dall’Unesco. In occasione di questa ricorrenza, il Papa ha commentato come il diritto alla libertà di informazione venga spesso violato, sottolineando l’importanza di tutelare il diritto dei giornalisti di svolgere il proprio lavoro senza interferenze o censure. La giornata mira a sensibilizzare sull’importanza di un’informazione libera e indipendente in tutto il mondo.

CITTA’ DEL VATICANO – “Oggi si celebra la giornata mondiale della libertà di stampa, patrocinata dall’Unesco. Purtroppo questo diritto è spesso violato, in modo a volte flagrante, a volte nascosto. Ricordiamo i numerosi giornalisti e reporter vittime delle guerre e della violenza”. Lo ha detto Papa Leone XIV al Regina Coeli in piazza San Pietro a Roma ricordando la giornata del 3 maggio che, in Italia, è anche dedicata alla memoria dei giornalisti uccisi per il loro lavoro. Questa invece la dichiarazione del presidente nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, Carlo Bartoli: “I giornalisti italiani hanno versato un alto tributo di sangue per la...🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Giornata della libertà di stampa, Papa Leone: “Diritto spesso violato”

PAPA LEONE: LIBERTÀ DI STAMPA spesso violata, ricordiamo i giornalisti vittime della guerra

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