Oggi si disputano le ultime partite della stagione regolare nel campionato di basket, con alcune sfide decisive. La squadra di Brescia affronta Tortona in una partita che può influenzare la classifica finale, mentre l’Olimpia riceve Trieste in un match importante per la posizione. Inoltre, Sassari gioca contro una squadra ultima in classifica, con il rischio di perdere il primato se il risultato non sarà positivo.

Ottanta minuti, salvo tempi supplementari, al termine della stagione regolare. Il testa-coda di Sassari potrebbe da un lato regalare la certezza del primato alla Virtus, dall’altro condannare i sardi, ultimi in classifica. Le altre gare: Tortona-Brescia; Udine-Trento; Olimpia Milano-Trieste; Cantù-Treviso; Cremona-Reyer Venezia; Reggio Emilia-Napoli. Riposa: Varese. La classifica: Virtus Olidata Bologna 42; Brecia 40; Olimpia Milano 38; Reyer Venezia 36; Tortona 30; Reggio Emilia 28; Trieste 26; Varese 24; Cremona, Napoli, Udine e Trento 20; Cantù 18; Treviso 16; Dinamo Sassari 14. Il prossimo turno vedrà la Virtus chiudere i conti, alla Fiera, con Varese.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Giornata chiave. Brescia rischia con Tortona. E l’Olimpia di Poeta ospita Trieste

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