Le scelte di Poeta | i 12 convocati per Olimpia Milano-Trieste

Poeta ha deciso di convocare 12 giocatori per la partita tra Olimpia Milano e Trieste, prevista questa sera. La scelta deriva dalla necessità di preparare al meglio la squadra, considerando le recenti condizioni fisiche di alcuni atleti. Tra i convocati ci sono anche giovani promettenti che potrebbero avere spazio in campo. Il match si svolgerà al Mediolanum Forum di Milano, attirando l’attenzione dei tifosi. La gara rappresenta un’occasione importante per gli uomini di coach Messina di consolidare la posizione in classifica.

Un appuntamento di rilievo nel calendario della Coppa Italia 2026 si avvicina, con una sfida decisiva che mette a confronto due formazioni pronte a misurarsi nella fase a eliminazione diretta della Frecciarossa Final Eight. Il match, in programma nei quarti, richiede una gestione oculata della rosa e una lettura tattica accurata, elementi chiave per garantire intensità e concrete opportunità offensive nel corso dei quaranta minuti di gioco. In data 18 febbraio 2026 si disputa il quarto di finale della Coppa Italia 2026, parte della manifestazione Frecciarossa Final Eight. È stata comunicata la lista dei 12 giocatori a disposizione di coach Poeta, con l'attenzione rivolta alla gestione della rotazione in presenza di assenze per turnover stranieri.