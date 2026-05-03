Giorgia Meloni da record il lavoro non è finito

Il governo guidato dalla prima ministra ha raggiunto un nuovo traguardo, diventando il secondo più duraturo nella storia della Repubblica. La premier ha annunciato questa conquista, sottolineando che il lavoro non è ancora concluso. La durata del mandato è stata confermata attraverso dati ufficiali, che evidenziano il suo posizionamento tra i governi più longevi finora registrati.

«Da oggi il governo che ho l’onore di guidare diventa il secondo più longevo della storia repubblicana». In un post rilanciato dai social di buon mattino la premier Giorgia Meloni esprime tutta la soddisfazione per un dato che, spiega, «non vivo come un traguardo da festeggiare, ma come una responsabilità ancora più forte verso gli italiani». All’impegno della leader di Fratelli d’Italia fa seguito una promessa: «Andremo avanti con determinazione per completare il percorso avviato, con rispetto per il mandato ricevuto dai cittadini italiani e con una sola bussola: l’interesse nazionale». A far di conto, dei 68 governi che si sono susseguiti dall’inizio della Repubblica italiana, i primi tre esecutivi per longevità sono il Berlusconi II, l’attuale Meloni, e poi il Berlusconi IV.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Giorgia Meloni da record, il lavoro non è finito SCONTRO IN PARLAMENTO: MELONI RISPONDE A RICCIARDI E A PIRONDINI, IL CLIMA DIVENTA ROVENTE Notizie correlate Giorgia Meloni, fiducia a livelli record: il sondaggio zittisce la sinistraGiorgia Meloni continua a godere di alti consensi tra gli elettori: lo dimostra l'ultimo sondaggio condotto da Demox, secondo cui la tenuta della... Leggi anche: Giorgia Meloni a Bloomberg: «Il nostro ruolo in Mps è finito. I dazi di Trump? Un errore, tra Usa e Ue serve un’area di libero scambio» Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Meloni un altro record, 1288 giorni al governo; Da sabato sarà il secondo governo più longevo, Meloni punta al record; Governo Meloni il secondo più longevo di sempre, quale il primo e quanto serve per batterlo: tutti i record; Meloni supera il Berlusconi IV: il suo è il secondo governo più longevo. Ma i nodi aumentano. Governo Meloni il secondo più longevo di sempre, quale il primo e quanto serve per batterlo: tutti i recordTraguardo storico per il governo di Giorgia Meloni che diventa il secondo più longevo di sempre: davanti a sé, e dietro, due legislazioni di Silvio Berlusconi. virgilio.it Meloni oltre il record di Berlusconi: Responsabilità, non un traguardo da festeggiareCon 1.288 giorni di attività, il governo Meloni diventa il secondo più longevo della storia repubblicana. Scopri la classifica completa ... ilmetropolitano.it Milleduecentottantotto giorni. E così il governo guidato da Giorgia Meloni diventa il secondo più longevo dell’Italia repubblicana, superando il Berlusconi quater di cui la leader di Fratelli d’Italia faceva parte come ministra della Gioventù. Il più lungo, finora, è st - facebook.com facebook Da oggi, 2 maggio 2026, il governo presieduto da Giorgia Meloni è ufficialmente il secondo esecutivo più longevo della storia repubblicana. x.com