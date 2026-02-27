Giorgia Meloni a Bloomberg | Il nostro ruolo in Mps è finito I dazi di Trump? Un errore tra Usa e Ue serve un’area di libero scambio

La premier italiana ha dichiarato a Bloomberg che il ruolo del governo nel Monte dei Paschi di Siena è terminato e che l’esecutivo non interverrà più nelle decisioni di gestione e strategia della banca. Ha inoltre commentato i dazi di Trump definendoli un errore e ha affermato che tra Stati Uniti e Unione Europea dovrebbe esserci un’area di libero scambio.

Il ruolo del governo italiano in Monte dei Paschi di Siena «è terminato». Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in un’intervista a Bloomberg, in cui precisa che l’esecutivo non sarà più coinvolto nelle future decisioni di governance e strategia dell’istituto. Ad oggi, lo Stato detiene circa il 4,9% del capitale, una quota che – precisa Meloni – non ci dà la possibilità di esercitare influenza sulla governance». Nell’intervista, la premier ha rivendicato l’operato del governo sul dossier Mps, che oggi è «una realtà solida», e ha descritto il piano di salvataggio e risanamento della banca come «molto ambizioso». In Borsa il titolo, già pesante, è sprofondato arrivando a cedere il 6,2% e portando giù con sé anche Mediobanca (-5,4%). 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: Meloni: “Dazi un errore, andare verso area di libero scambio Usa-Ue”

Leggi anche: Meloni sente Trump: "Gli ho detto che i dazi sono un errore. Ora dialogo Usa-Ue"

Una selezione di contenuti sullo stesso tema.

Temi più discussi: Meloni a Bloomberg, 'il ruolo del governo in Mps è finito'; Meloni a Bloomberg, il ruolo del governo in Mps è finito; Mps, Meloni: Realtà solida, ruolo del governo si è concluso; Bollette, lo choc di Giorgia Meloni: giù il costo dell'energia | Libero Quotidiano.it.

Giorgia Meloni a Bloomberg: Il ruolo del governo in Mps è finitoSi trattava, ha fatto sapere la premier, di uno di quei dossier complessi che abbiamo ereditato e che abbiamo gestito con successo, descrivendo il salvataggio e la ristrutturazione della banca come ... tg24.sky.it

Meloni: Il ruolo del governo in Mps è terminatoLa premier in un'intervista a Bloomberg: Non c'è la possibilità di esercitare un'influenza significativa sulla governance. Favorevoli a un terzo polo bancario, ma non dipende da noi. Il titolo croll ... ilfoglio.it

Per Giorgia Meloni le “liste bloccate” erano una vergogna nel 2014. Oggi vanno bene - facebook.com facebook

Per Giorgia Meloni la priorità è cambiare la legge elettorale. A un anno dal voto cambia le regole, peraltro senza mettere le preferenze. Senza cioè permettere agli italiani di scegliere davvero i propri rappresentanti. Per noi, invece, le priorità sono altre: il carrel x.com