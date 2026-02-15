Mareggiata sparisce un simbolo del Salento | nel giorno di San Valentino il crollo dell’arco degli innamorati Melendugno faraglioni di Sant' Andrea
Una mareggiata ha fatto crollare l’Arco degli Innamorati a Melendugno, causando la perdita di uno dei simboli più noti del Salento. Quel giorno di San Valentino, le onde hanno portato via il faraglione, che da anni rappresentava un punto di riferimento per turisti e locali. Le forti piogge e le maree alte degli ultimi giorni hanno indebolito le strutture rocciose, portando al crollo definitivo dell’arco.
Il maltempo non ha risparmiato la costa adriatica. Le intense piogge degli ultimi giorni hanno provocato il crollo definitivo della struttura rocciosa dell’ Arco dei Faraglioni di Sant’Andrea, presso la marina di Melendugno. L’assenza del celebre profilo roccioso è emersa alle prime ore del mattino di oggi, 15 febbraio, quando i passanti hanno realizzato la scomparsa di uno dei simboli del Salento e dell’intera Puglia. Il crollo, con ogni probabilità causato dalle infiltrazioni provocate dalle piogge e dall’azione continua del mare. In questi giorni, il maltempo e le mareggiate hanno divorato ampi tratti di costa anche sullo Ionio, con danni anche alle strutture balneari e portuali. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
Crolla l’iconico Arco dell’Amore dei Faraglioni di Sant’Andrea a Melendugno, simbolo del Salento: il boato e poi il crollo a causa del ciclone Oriana
L’Arco dell’Amore dei Faraglioni di Sant’Andrea a Melendugno è crollato ieri mattina a causa del passaggio del ciclone Oriana, che ha indebolito le forze della natura sulla costa salentina.
Crollati faraglioni di Sant’Andrea, maltempo distrugge l’Arco degli innamorati: addio a un simbolo del Salento
Il forte vento e le onde impetuose di questa notte hanno fatto crollare i faraglioni di Sant’Andrea e hanno causato il crollo dell’Arco degli innamorati.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
