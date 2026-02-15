Crollo Arco Sant' Andrea a Melendugno | distrutto dal maltempo il faraglione del Salento

Il forte maltempo ha causato il crollo dell'Arco di Sant'Andrea a Melendugno, danneggiando il famoso faraglione del Salento. La pioggia incessante e le onde alte hanno indebolito la roccia, portando al suo crollo, che ha lasciato il paesaggio costiero ancora più vulnerabile.

La furia del maltempo non ha dato tregua alla costa adriatica. Sotto la pioggia forte di questi giorni la struttura rocciosa dell'Arco dei Faraglioni di Sant'Andrea ha ceduto definitivamente. La scoperta è avvenuta all'alba di stamane, quando i primi passanti hanno notato l'assenza del celebre profilo di falesia che caratterizzava la baia. Il crollo, causato con ogni probabilità dalle forti infiltrazioni e dallo schiaffo delle onde, riaccende i riflettori sulla fragilità delle falesie salentine. Nonostante fosse un luogo monitorato per la sua pericolosità geologica, l'arco continuava a essere la meta preferita del turismo internazionale.