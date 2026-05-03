Gimcheon Sangmu-Ulsan HD FC martedì 05 maggio 2026 ore 09 | 30 | formazioni quote pronostici

Martedì 5 maggio 2026 alle 09:30 si disputa la partita tra Gimcheon Sangmu e Ulsan HD FC, valida per il dodicesimo turno della K-League sudcoreana. La sfida si svolge sul campo del Gimcheon Sangmu e rappresenta un incontro importante nel campionato nazionale. Le formazioni sono state annunciate e le quote per le scommesse sono state pubblicate, con i pronostici già disponibili per gli appassionati.

Gara valevole per il turno numero 12 di K-League sudcoreana quella tra il Gimcheon Sangmu e l’Ulsan HD FC. La squadra delle forze armate viene da 2 vittorie esterne consecutive, l’ultima delle quali proprio contro la capolista Seoul. Squadra in ascesa ma con l’obiettivo della salvezza, difficile inserirsi in un discorso diverso. Gli Horang-i sono ripartiti con un nuovo tecnico dopo. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Gimcheon Sangmu-Ulsan HD FC (martedì 05 maggio 2026 ore 09:30): formazioni, quote, pronostici Notizie correlate Jeonbuk Motors-Gwangju FC (martedì 05 maggio 2026 ore 07:00): formazioni, quote, pronosticiIn K-League sudcoreana siamo arrivati al turno numero 12 e la sfida odierna vede il Jeonbuk Motors ospitare il Gwangju FC. Leggi anche: St. Pauli-Mainz 05 (domenica 03 maggio 2026 ore 15:30): formazioni, quote, pronostici Contenuti di approfondimento Si parla di: Pronostico Seul - Gimcheon Sangmu - Quote & Statistiche - 2 maggio 2026, K-League, Corea del Sud; Pronostico Incheon United - Gangwon - Quote & Statistiche - 2 maggio 2026, K-League, Corea del Sud.