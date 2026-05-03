Jeonbuk Motors-Gwangju FC martedì 05 maggio 2026 ore 07 | 00 | formazioni quote pronostici

Il match tra Jeonbuk Motors e Gwangju FC si giocherà martedì 5 maggio 2026 alle 07:00, nel dodicesimo turno della K-League sudcoreana. Le formazioni sono state annunciate e saranno entrambe in campo per cercare di ottenere i tre punti. Le quote e i pronostici vengono analizzati prima dell'incontro, che rappresenta una tappa importante nella classifica del campionato.

In K-League sudcoreana siamo arrivati al turno numero 12 e la sfida odierna vede il Jeonbuk Motors ospitare il Gwangju FC. I guerrieri verdi sono i detentori del titolo nazionale e sono ripartiti senza Gus Poyet, attratto dalle sirene arabe. Al suo posto è arrivato Chung, reduce da due ottime stagioni a Gimcheon e alla grande occasione. Ospiti che invece non se la. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Jeonbuk Motors-Gwangju FC (martedì 05 maggio 2026 ore 07:00): formazioni, quote, pronostici Notizie correlate FC Copenaghen-Silkeborg (domenica 05 aprile 2026 ore 18:00): formazioni, quote, pronosticiTrovare il Copenaghen nel girone retrocessione è già incredibile, ma forse lo è ancora di più che in caso di sconfitta lo spettro si avvicinerebbe... FC Copenaghen-Silkeborg (domenica 05 aprile 2026 ore 18:00): formazioni ufficiali, quote, pronosticiTrovare il Copenaghen nel girone retrocessione è già incredibile, ma forse lo è ancora di più che in caso di sconfitta lo spettro si avvicinerebbe... Altri aggiornamenti Si parla di: Jeonbuk Hyundai Motors FC - Ultime partite, punteggi e prossimi incontri. Gwangju vs Jeonbuk Motors Prediction and Betting Tips | July 26th 2025Gwangju and Jeonbuk Motors will battle for three points in a K1 League round 24 clash on Saturday (July 26th). The game will be played at the Gwangju Football Stadium. The home side are coming into ... sportskeeda.com Jeonbuk capture Korea Cup title for domestic football doubleK League 1 champions Jeonbuk Hyundai Motors outlasted Gwangju FC 2-1 to capture the Korea Cup and complete their domestic football double Saturday. Substitute Lee Seung-woo netted the go-ahead goal in ... koreajoongangdaily.joins.com