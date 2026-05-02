Il campionato di Bundesliga si avvicina alla conclusione, con solo tre turni rimanenti. Domenica 3 maggio alle 15:30 si disputerà la partita tra il St. Pauli, che lotta per evitare la retrocessione, e il Mainz 05, ormai salvo e senza obiettivi di classifica da raggiungere. La sfida si svolgerà in casa del St. Pauli, che cerca di ottenere punti importanti per la permanenza nella massima divisione.

Mancano 3 giornate alla fine della Bundesliga e il St. Pauli di Blessin cerca punti salvezza in casa contro il Mainz 05 ormai salvo. I kiezkicker hanno ceduto 2 a 0 in casa dell’Heidenheim rimettendo in corsa pure il fanalino di coda del campionato, con i giochi completamente riaperti. 3 squadre in 4 punti per un posto playout con la salvezza diretta a 5 punti. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - St. Pauli-Mainz 05 (domenica 03 maggio 2026 ore 15:30): formazioni, quote, pronostici

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