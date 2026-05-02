Il portiere del Manchester City ha annunciato su social il suo matrimonio con Alessia Elefante, interior designer. I due si conoscono fin dall’adolescenza e sono da tempo una coppia. L’annuncio è arrivato attraverso un post, senza ulteriori dettagli pubblicati. La coppia ha scelto di condividere il momento con i loro follower, mantenendo riservata la cerimonia.

Gianluigi Donnarumma ha sposato Alessia Elefante. L'annuncio, come si conviene in questi tempi, è arrivato sui social. Sui profili Instagram del portiere del Manchester City e della Nazionale e della moglie e è apparso un post con scritto, in maniera ironica, "Long-term contract signed". A corredo una foto dei due sposi negli abiti scelti per le nozze. Donnarumma ed Elefante si conoscono da quando erano ragazzini e vivevano a Castellammare di Stabia. Stanno assieme dal 2016: lui, a quei tempi, giocava nel Milan ed era stato raggiunto a Milano da lei, che di lavoro fa l'interior designer. Il portiere le aveva chiesto di sposarlo verso la fine del 2024, a Parigi, in una sala da grande evento.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Donnarumma si è sposato con Alessia Elefante: l'annuncio via social

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