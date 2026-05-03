A dare notizia delle sue avvenute nozze con Alessia Elefante è stato proprio Gigio Donnarumma che ha comunicato ai fan di essersi sposato sui social Un matrimonio preannunciato dalla proposta a Parigi nel 2024 e oggi finalmente diventato realtà. Nella serata del 2 maggio il portiere della Nazionale italiana,Gigio Donnarumma(Gianluigi Donnarumma), ha comunicato ai fan diessersi sposato con la sua storica compagna Alessia Elefante, coronando così una relazione lunga 10 annioltre che solida. La notizia del matrimonio è arrivata direttamente dai social, dove lo stesso calciatore ha condiviso uno scatto delle nozze accompagnato da una frase ironica: “Abbiamo firmato un contratto a tempo indeterminato”.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Gigio Donnarumma si è sposato con Alessia, lui ironizza: “Firmato un contratto a tempo indeterminato”

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