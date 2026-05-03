Gianfranco Monti, con un passato tra radio e amicizie strette nel mondo del calcio, racconta la sua esperienza personale. Ha vissuto momenti difficili durante la pandemia di Covid-19, rischiando la vita. Nel corso della sua carriera ha incontrato e ammirato alcuni dei protagonisti più noti del calcio italiano, definendo alcuni come fratelli e idoli. Con un sorriso, Monti si descrive come un uomo che ha attraversato diverse tappe, tra musica, sport e sfide di salute.

Firenze, 3 maggio 2026 – Dj o speaker? O magari attore? Gianfranco Monti sorride e scuote la testa prima di snocciolare le definizioni in cui si riconosce meglio. La prima porta dritto al suo lavoro. “No, non chiamatemi dj, è troppo moderno. io sono stato e sono un disk jockey. Sì, il nome tutto intero, come si diceva, con orgoglio, negli anni in cui ho trasformato la mia passione nel mio mestiere. La contrazione dj la lascio ad altri. A chi è più giovane”. Dunque: buongiorno, Monti, disk jockey fiorentino, va bene così? “Quasi. Perchè se posso descrivere il mio essere fiorentino allora mi piace definirmi bottegaio. A Firenze essere chiamato bottegaio è come una targa, un riconoscimento.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Gianfranco Monti, una vita tra radio, amici e pallone: “Conti? Un fratello, Chiarugi il mio idolo. Per il Covid ho rischiato di morire”

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