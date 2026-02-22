Giovanni Lindo Ferretti | Ho rischiato di morire d’infarto questa seconda vita è un dono dei Cccp e della fortuna

Giovanni Lindo Ferretti ha raccontato di aver rischiato un infarto, un episodio che lo ha spinto a considerare la vita come un dono. La sua seconda vita, dice, deriva dalla fortuna e dall’eredità musicale dei Cccp. Attualmente, Ferretti si esibisce in uno spettacolo teatrale intitolato ‘Percuotendo in cadenza’, mentre si prepara alla reunion dei Csi. La sua esperienza di salute ha influenzato il suo percorso artistico e personale.

Roma – In tour con lo spettacolo teatrale teatrale ‘ Percuotendo in cadenza ’, subito dopo la reunion dei Cccp e subito prima di quella dei Csi. Di nuovo in libreria con la riedizione di Óra. Ma Giovanni Lindo Ferretti non si era ritirato nel suo Appennino? «Con il Covid avevamo smesso di suonare e pensavo che la mia vita pubblica fosse finita: un po’ per la sopraggiunta vecchiaia e poi avevo anche una specie di Rsa in casa, dovendo stare dietro a mia mamma e a mia zia. Insomma avevo messo il cuore in pace e avevo anche ricominciato a pregare. Pensavo davvero che la mia vita sociale fosse finita». 🔗 Leggi su Quotidiano.net

