Omar Monti | La Pupa e il Secchione fu anche una condanna Ero un idolo ma dopo non ho più potuto fare Tv

Il concorrente ‘simbolo’ della primissima edizione del reality si racconta a Fanpage.it: “Quando mi resi conto dello scenario ero già vincolato dal contratto firmato con Mediaset. Ho fatto provini per partecipare a game-show, ma mi hanno respinto. Questa riconoscibilità non mi consente di fare altro in tv”. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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