Gian Carlo Minardi | Zanardi è stato come Senna E adesso bisogna stare vicino alla moglie Daniela

Gian Carlo Minardi ha ricordato Alex Zanardi a Fanpage.it, commentando la sua scomparsa. Minardi ha descritto Zanardi come una figura simile a Ayrton Senna, sottolineando il suo talento e la sua determinazione. Ha inoltre invitato a sostenere la moglie, Daniela, in questo momento di dolore. La Formula 1, secondo Minardi, aveva riconosciuto il valore di Zanardi attraverso il suo percorso e le sue imprese.

Gian Carlo Minardi ha ricordato Alex Zanardi a Fanpage.it dopo la morte dell'ex pilota e campione paralimpico: "La Formula 1 se l'era meritata sul campo. Era sempre positivo, sempre con il sorriso".🔗 Leggi su Fanpage.it

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