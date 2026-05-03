Nella vicenda riguardante la morte di un uomo di 47 anni avvenuta a Massa, le indagini si sono estese con l’iscrizione nel registro degli indagati di sei persone, tra cui anche il cognato della vittima. L’episodio si è verificato davanti al figlio della vittima, durante un’aggressione che ha portato alla sua morte. Nuovi dubbi sono stati sollevati sulla dinamica dell’accaduto e sui soggetti coinvolti.

L’aggressione a Massa davanti al figlio, ora gli indagati diventano sei. Il caso di Giacomo Bongiorni, il 47enne morto dopo un’aggressione a Massa, si complica e solleva nuove domande. La Procura ha iscritto nel registro degli indagati anche il cognato della vittima, portando a sei il numero complessivo delle persone coinvolte. Una decisione che segna un passaggio delicato nell’inchiesta e che punta a chiarire ogni responsabilità su quanto accaduto quella notte. La dinamica: una rissa degenerata in un pestaggio. I fatti risalgono alla notte tra l’11 e il 12 aprile in piazza Palma, a Massa. Secondo quanto emerso, tutto sarebbe iniziato da una bottiglia caduta a terra, forse accidentalmente.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Giacomo Bongiorni, svolta nell’inchiesta: indagato anche il cognato, emergono nuovi dubbi sulla rissa

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