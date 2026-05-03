Giaccherini | Un anno con Conte può essere pesante
Durante una recente puntata di Tutti Teorici, l’ex calciatore ha commentato il suo anno con l’allenatore, affermando che può risultare difficile. Ha parlato della sua esperienza sotto la guida di Conte, con cui ha lavorato sia in club che in nazionale. Per approfondire, è possibile vedere l’episodio completo sul canale YouTube della Gazzetta.
Un estratto della puntata di Tutti Teorici (OnlyFanta) con ospite Emanuele Giaccherini ( guarda sul canale YouTube della Gazzetta l'episodio completo ): ecco le sue parole su Antonio Conte, da cui è stato allenato alla Juve e in Nazionale.🔗 Leggi su Gazzetta.it
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Una raccolta di contenuti
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