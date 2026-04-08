Un ex calciatore azzurro ha commentato la scelta dell’attuale commissario tecnico della nazionale, affermando che con lui in campo si viveva un’intensa esperienza e condividendo un messaggio di stimolo ricevuto. Ha inoltre sottolineato che il tecnico ha già dimostrato di saper gestire formazioni nazionali e di aver avuto successo con club di alto livello, come Juventus, Inter e Napoli.

Emanuele Giaccherini non ha dubbi. Conte è l’uomo giusto. E se lo dice uno che lo conosce bene come lui, c’è da fidarsi. L’ex centrocampista con Antonio è diventato "Giaccherinho" - fu lui a chiamarlo così, alla brasiliana -, ha giocato e segnato in Nazionale, sognando la vittoria dell’Europeo nel 2016. "Le lacrime di Barzagli erano quelle di tutti noi". Oggi la Nazionale si trova senza guida e per Giack non esiste un candidato migliore di Conte. "È il condottiero a cui aggrapparsi nelle difficoltà. Ti prepara come soldati in battaglia, esattamente quello che servirebbe adesso". Giaccherini, in cosa Conte è diverso dagli altri? "Sicuramente nel modo in cui ti cambia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Giaccherini: "Conte il ct giusto. Con lui vomitavamo in campo. Che carica mi diede con un messaggio"

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Temi più discussi: Giaccherini: Conte il ct giusto. Con lui vomitavamo in campo. Che carica mi diede con un messaggio; Conte ct, l’inizio fu tutto uno scontro: le richieste alla Serie A, gli stage e l’Italia del Noi. Ma poi...; Giaccherini non ha dubbi: Conte riporterà l’Italia ai Mondiali; Conte sarebbe perfetto come ct: è la giusta sintesi tra allenatore e selezionatore.

Giaccherini: Conte il ct giusto. Con lui vomitavamo in campo. Che carica mi diede con un messaggioL'ex centrocampista azzurro: Ha già dimostrato di saper fare bene in Nazionale. E lo dice la sua storia: ha rifondato con la Juventus, con l’Inter e con il Napoli. Per lui i calciatori andrebbero in ... msn.com

Conte sarebbe perfetto come ct: è la giusta sintesi tra allenatore e selezionatoreLa Gazzetta dello Sport ha elencato i motivi che renderebbero Antonio Conte il perfetto ct dell'Italia. I dettagli. ilnapolista.it

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