Giaccherini | Conte il ct giusto Con lui vomitavamo in campo Che carica mi diede con un messaggio
Un ex calciatore azzurro ha commentato la scelta dell’attuale commissario tecnico della nazionale, affermando che con lui in campo si viveva un’intensa esperienza e condividendo un messaggio di stimolo ricevuto. Ha inoltre sottolineato che il tecnico ha già dimostrato di saper gestire formazioni nazionali e di aver avuto successo con club di alto livello, come Juventus, Inter e Napoli.
Emanuele Giaccherini non ha dubbi. Conte è l’uomo giusto. E se lo dice uno che lo conosce bene come lui, c’è da fidarsi. L’ex centrocampista con Antonio è diventato "Giaccherinho" - fu lui a chiamarlo così, alla brasiliana -, ha giocato e segnato in Nazionale, sognando la vittoria dell’Europeo nel 2016. "Le lacrime di Barzagli erano quelle di tutti noi". Oggi la Nazionale si trova senza guida e per Giack non esiste un candidato migliore di Conte. "È il condottiero a cui aggrapparsi nelle difficoltà. Ti prepara come soldati in battaglia, esattamente quello che servirebbe adesso". Giaccherini, in cosa Conte è diverso dagli altri? "Sicuramente nel modo in cui ti cambia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Nuovo ct Italia, Conte si candida dopo Napoli Milan: «Fossi nel presidente federale mi prenderei in considerazione, è giusto che il mio nome sia nella lista»Alisson Santos Napoli, avanti tutta verso il riscatto: il club ha già informato gli agenti che… Calciomercato Juve, Darwin Nunez è l’ultima idea per...
Leggi anche: “Max Pezzali mi portò a cena e mi diede il testo di ‘L’Universo tranne noi’. Scoppiai in lacrime e la cameriera pensò avessi avuto un lutto. Chi lavorava con lui ha provato a soffocare le sue potenzialità”: parla la moglie Debora
Temi più discussi: Giaccherini: Conte il ct giusto. Con lui vomitavamo in campo. Che carica mi diede con un messaggio; Conte ct, l’inizio fu tutto uno scontro: le richieste alla Serie A, gli stage e l’Italia del Noi. Ma poi...; Giaccherini non ha dubbi: Conte riporterà l’Italia ai Mondiali; Conte sarebbe perfetto come ct: è la giusta sintesi tra allenatore e selezionatore.
Giaccherini: Conte il ct giusto. Con lui vomitavamo in campo. Che carica mi diede con un messaggioL'ex centrocampista azzurro: Ha già dimostrato di saper fare bene in Nazionale. E lo dice la sua storia: ha rifondato con la Juventus, con l’Inter e con il Napoli. Per lui i calciatori andrebbero in ... msn.com
Conte sarebbe perfetto come ct: è la giusta sintesi tra allenatore e selezionatoreLa Gazzetta dello Sport ha elencato i motivi che renderebbero Antonio Conte il perfetto ct dell'Italia. I dettagli. ilnapolista.it
#Giaccherini si espone Ha fatto questi due nomi x.com