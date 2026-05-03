Giaccherini | Quando Pirlo si prese gioco di Immobile

Da gazzetta.it 3 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante una puntata di Tutti Teorici (OnlyFanta), l’ex calciatore Emanuele Giaccherini ha condiviso un aneddoto su un episodio accaduto in un derby tra due attaccanti e un centrocampista famoso. Giaccherini ha raccontato di un momento in cui Andrea Pirlo si prese gioco di Ciro Immobile durante una partita. L’intervista è disponibile sul canale YouTube della Gazzetta.

Un estratto della puntata di Tutti Teorici (OnlyFanta) con ospite Emanuele Giaccherini ( guarda sul canale YouTube della Gazzetta l'episodio completo ): ecco un suo aneddoto su Andrea Pirlo in un derby contro Ciro Immobile.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Giaccherini: "Quando Pirlo si prese gioco di Immobile"

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