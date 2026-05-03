Giaccherini | Quando Pirlo si prese gioco di Immobile
Durante una puntata di Tutti Teorici (OnlyFanta), l’ex calciatore Emanuele Giaccherini ha condiviso un aneddoto su un episodio accaduto in un derby tra due attaccanti e un centrocampista famoso. Giaccherini ha raccontato di un momento in cui Andrea Pirlo si prese gioco di Ciro Immobile durante una partita. L’intervista è disponibile sul canale YouTube della Gazzetta.
Un estratto della puntata di Tutti Teorici (OnlyFanta) con ospite Emanuele Giaccherini ( guarda sul canale YouTube della Gazzetta l'episodio completo ): ecco un suo aneddoto su Andrea Pirlo in un derby contro Ciro Immobile.🔗 Leggi su Gazzetta.it
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