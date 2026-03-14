Durante la partita tra Napoli e Lecce, l’allenatore del Napoli ha risposto alle domande di Ferrara e Giaccherini durante la trasmissione su Dazn. Il Napoli ha conquistato la terza vittoria consecutiva, battendo il Lecce in una gara che è cambiata dopo l’ingresso in campo di De Bruyne e McTominay. La formazione scelta dall’allenatore ha suscitato discussioni tra gli esperti.

Il Napoli batte anche il Lecce e si porta alla terza vittoria di seguito. Un risultato entusiasmante e una gara che ha cambiato volto dopo l’ingresso in campo di De Bruyne e McTominay. Ciro Ferrara ed Emanuele Giaccherini propongono un gioco a Conte. Il gioco delle formazioni di Conte. Ferrara: Stai recuperando i tuoi giocatori piano piano e abbiamo pensato di mettere giù una possibile formazione, qual è più vicina alla tua idea? “ Sono due formazioni interessanti, secondo me avere un play come Lobotka o Gilmour a centrocampo con McTominay è più consono. Avere due assaltatori come Anguissa e McTominay e meno palleggiatori la vedo meno, anche se durante una partita si può fare. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il gioco delle formazioni di Conte. Ferrara e Giaccherini interrogano l’allenatore del Napoli a Dazn

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