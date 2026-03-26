Sandro Tonali, spesso paragonato a Pirlo in passato, ha costruito la sua carriera nel Milan, diventando un punto fermo della squadra. Sin dai suoi esordi, ha sentito di avere un’identità diversa da quella di altri centrocampisti, e ora rappresenta un elemento chiave nel contesto rossonero. La sua presenza in nazionale ha contribuito a consolidare la sua posizione tra i protagonisti del calcio italiano.

All’inizio della carriera, il paragone sembrava inevitabile. Capelli lunghi, posizione in campo, personalità precoce: fin dai tempi del Brescia, Sandro Tonali veniva considerato il nuovo Andrea Pirlo. Un confronto suggestivo, ma tecnicamente forzato: caratteristiche e struttura fisica diverse, oltre a un modo opposto di interpretare il ruolo. Nel 2019, lo stesso Tonali aveva chiarito la questione con lucidità: “Il paragone con Pirlo non mi dà certo fastidio, ma per me non è adatto alle mie caratteristiche. Pirlo ha qualità e tecnica indescrivibile e penso che nessuno potrà mai raggiungerlo. Mi sento un Gattuso più tecnico”. A distanza di sette anni, questa definizione suona profetica. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Tonali si è sempre sentito un “Gattuso” quando tutti lo paragonavano a “Pirlo”: la quota Milan della Nazionale

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