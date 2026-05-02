Nella Casa del Grande Fratello Vip si sono registrate nuove tensioni tra alcuni concorrenti. La sorella di uno dei partecipanti ha espresso pubblicamente un commento forte nei confronti di un altro concorrente, minacciando conseguenze nel caso di attacchi verso una persona di sua conoscenza. La discussione tra le due parti ha attirato l’attenzione del pubblico e ha alimentato ulteriori polemiche all’interno della casa.

La tensione nella Casa del Grande Fratello Vip continua a salire e lo scontro tra Francesca Manzini e Marco Berry non smette di far discutere. Dopo la lite accesa andata in onda nelle ultime ore, la polemica si è spostata anche fuori dal reality, coinvolgendo direttamente i familiari della concorrente. A rompere il silenzio è stata Lilli Manzini, che sui social ha preso posizione in modo deciso contro Berry, difendendo la sorella con parole dure e senza filtri. Il suo intervento arriva dopo giorni di discussioni accese tra pubblico e concorrenti, divisi tra chi minimizza l’accaduto e chi invece condanna i toni utilizzati durante lo scontro. “Inveire così io lo trovo veramente di una caduta di stile allucinante.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Grande Fratello Vip, la sorella di Francesca Manzini contro Marco Berry: “Guai a chi la tocca”

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