Dal 17 marzo 2026 entrano nella casa del Grande Fratello Vip due torinesi, Marco Berry e Antonella Elia, entrambi protagonisti della nuova edizione del reality. Marco Berry e Antonella Elia sono stati annunciati come concorrenti ufficiali del programma, pronti a confrontarsi con gli altri partecipanti. La loro presenza nel cast è stata confermata dagli organizzatori, segnando l’inizio della nuova stagione.

Rita De Crescenzo: età, figli, negozio, arresto e polemiche. Tutto sulla tiktoker napoletana Caso Tortora, Augias ammette: “Anch’io ebbi un dubbio”. Gaia Tortora: “Non deve vergognarsi” Dal 17 marzo 2026, Marco Berry e Antonella Elia, entrambi torinesi, entrano nel cast della nuova edizione del Grande Fratello Vip 2026. Per la prima volta, due celebrità Made in Torino si sfideranno per la vittoria del celebre programma di Canale 5, che quest’anno sarà condotto da Ilary Blasi. Marco Berry, noto per il suo ruolo di inviato a Le Iene, è un conduttore televisivo e mago che ha debuttato da giovane con Mago Silvan e ha continuato a fare carriera in programmi come Scherzi a Parte e Lucignolo 2. 🔗 Leggi su Lawebstar.it

© Lawebstar.it - Grande Fratello Vip: Marco Berry e Antonella Elia, due torinesi protagonisti della nuova edizione

Grande Fratello Vip, a marzo con Ilary Blasi: Antonella Elia e Raimondo Todaro concorrentiMediaset e Endemol hanno detto sì: a metà marzo parte la nuova edizione del Grande Fratello Vip, Ilary Blasi sarà alla conduzione Adesso è certo: il...

Grande Fratello VIP: da Alessandra Mussolini ad Antonella Elia, tutti i nuovi concorrentiIl GF VIP riapre le porte: tra grandi ritorni e volti freschi, Raimondo Todaro, Antonella Elia, Adriana Volpe e Paola Caruso sono pronti a entrare...

Temi più discussi: Ecco chi sono i concorrenti del Grande Fratello Vip 2026; Grande Fratello Vip, c'è già un giallo sul cast: due concorrenti ‘sospesi' e le spie degli autori; Grande Fratello Vip, svelato il cast completo: da Francesca Manzini a Raimondo Todaro; Grande Fratello Vip: la sfida inedita tra i torinesi Marco Berry e Antonella Elia. Quello che (forse) non sapete di loro.

Grande Fratello Vip, Lucia Ilardo commenta le parole di Marco RaffaelliLucia Ilardo entrerà nel cast del GFVip e ha commentato le parole di Marco Raffaelli alla notizia del suo ingresso nel reality di Canale 5. comingsoon.it

Grande Fratello Vip, al via l’inedita Open House: quattro concorrenti entrano nella Casa venerdì 13 marzoIl debutto della nuova edizione del Grande Fratello Vip si preannuncia rivoluzionario grazie a un’iniziativa mai sperimentata prima nella storia del format prodotto da Endemol Shine ... leggo.it

Tra i concorrenti del Grande Fratello VIP c'è un ex tronista di Uomini e Donne, ve lo ricordate Ecco il cast https://www.ultimenotizieflash.com/gossip-tv/reality-talent/grande-fratello-vip-edizione-2026-tutti-i-concorrenti-ecco-chi-sono - facebook.com facebook

Per la prima volta #GFVIP inizia con un’inedita OPEN HOUSE Alcuni concorrenti varcano la soglia prima di tutti. Seguili in diretta da venerdì, ogni giorno, sul sito ufficiale del Grande Fratello Vip e su Mediaset Infinity x.com