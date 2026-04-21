Nella puntata di ieri del Grande Fratello Vip, si è verificato un confronto tra Francesca Manzini e Alessandra Mussolini durante le prove di una coreografia. La discussione è nata a causa di opinioni divergenti tra le due partecipanti, portando a uno scambio di parole acceso. La discussione ha attirato l’attenzione dei presenti e dei telespettatori, rendendo evidente la tensione tra le due concorrenti.

Ieri sera Francesca Manzini e Alessandra Mussolini hanno discusso al Grande Fratello Vip durante le prove della coreografia a causa delle loro diverse opinioni. Le due non riuscivano a mettersi d'accordo in merito al ballo da fare e si sono punzecchiate a vicenda, poco fa in giardino hanno avuto un confronto per cercare di chiarire. Alessandra Mussolini alla sua compagna di avventura ha detto: "Non sei sempre buona, sei arrogante". L'imitatrice non ha preso bene le accuse della gieffina e le ha detto che lei è sempre buona e l'ha accusata di essere una provocatrice. La Mussolini però pensa che proprio grazie alle provocazioni è uscita la sua vera natura, cioè prevaricatrice ed arrogante.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Alessandra Mussolini contro Francesca Manzini al GF Vip: “Non sei sempre buona, sei arrogante”

Notizie correlate

GF Vip Francesca Manzini non ha una cotta per Todaro? Interviene Mussolini: “Sei innamorata persa”Francesca Manzini si è innamorata di Raimondo al Grande Fratello Vip? Alessandra Mussolini la sprona ad ammettere i suoi sentimenti Al Grande...

Leggi anche: Sale la tensione al GF Vip 8. Francesca Manzini alza il pugno, Alessandra Mussolini: "Menami"

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Grande Fratello Vip, Paola Caruso e Francesca Manzini contro Alessandra Mussolini e Antonella Elia; Grande Fratello VIP: Alessandra prende posto sulla poltrona rossa Video; Gf Vip, pagelle: Antonella Elia prima finalista (7), Alessandra Mussolini vera vincitrice (8) e Nicolò Brigante abbandona (5); Grande Fratello Vip, Antonella Elia gela Francesca Manzini: Ti dico solo una cosa. L'ultimo scontro è lapidario.

Alessandra contro Francesca al GF Vip: Non sei sempre buona, sei arroganteDopo una mattinata relativamente tranquilla, nella Casa del Grande Fratello Vip le tensioni tornano a esplodere. Basta poco per riaccendere gli animi e riportare a galla vecchie incomprensioni. Il ... quilink.it

Francesca Manzini e Alessandra Mussolini infiammano il GF VipNella Casa del Grande Fratello Vip anche le prove più leggere possono trasformarsi in momenti di forte tensione. Quello che dovrebbe essere un semplice lavoro di gruppo sulla coreografia settimanale d ... quilink.it

Giorgia Meloni contro Alessandra Mussolini: tu da che parte stai facebook

PILLOLE DI GOSSIP!ALESSANDRA MUSSOLINI VS ADRIANA VOLPE,MAHMOOD,AMBRA,CLARA E ALICE CAMPELLO,SHAKIRA x.com