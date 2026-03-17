Cesara Buonamici | cosa si scopre guardando il Grande Fratello con gli occhi di una cronista

La prima cosa che colpisce di Cesara Buonamici è una qualità sempre più rara nel panorama televisivo contemporaneo: la continuità. In un Paese che cambia ritmo, linguaggi e protagonisti con una velocità quasi vertiginosa, lei è rimasta per decenni uno dei punti fermi dell’informazione italiana, il volto e soprattutto la voce con cui milioni di persone hanno imparato a riconoscere la grammatica delle notizie. Non è soltanto una questione di carriera – che pure attraversa oltre quarant’anni di televisione, dalla grande stagione dei telegiornali generalisti fino all’era dei social e dell’informazione istantanea – ma di postura professionale. Buonamici appartiene a una generazione di giornalisti cresciuti dentro la disciplina della verifica, della misura, della responsabilità delle parole. 🔗 Leggi su Panorama.it

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