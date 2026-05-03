Geopolitica dell’acqua medicale | chi controlla ossigeno e dialisi controlla la sopravvivenza

In situazioni di crisi sanitaria, la disponibilità di risorse come acqua medicale, ossigeno e soluzioni per dialisi diventa fondamentale per le cure. Chi detiene il controllo di queste risorse può influenzare significativamente le operazioni mediche e le possibilità di sopravvivenza dei pazienti. La gestione di tali materiali diventa quindi un elemento chiave nelle dinamiche di potere tra diversi attori coinvolti.

C’è un momento, nel corso di una crisi sanitaria, in cui la tecnologia più sofisticata diventa irrilevante. Non serve una TAC se manca l’energia per accenderla. Non serve un ventilatore se non c’è ossigeno. Non serve un centro di dialisi se l’acqua non è pura abbastanza, o semplicemente non arriva. L’ ossigeno medicale e l’ acqua per dialisi rappresentano due infrastrutture invisibili della sopravvivenza. Non hanno il fascino dell’innovazione farmacologica né la visibilità dei vaccini. Eppure, senza di loro, milioni di persone muoiono — non per mancanza di cure, ma per mancanza delle condizioni materiali che rendono possibili quelle cure. L’ossigeno è il farmaco più prescritto al mondo e il meno considerato come tale.🔗 Leggi su It.insideover.com

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