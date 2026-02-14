Chi controlla i modelli di Ai controlla il futuro | entro sette anni il mondo come lo conosciamo sarà cambiato

Il controllo dei modelli di intelligenza artificiale sta diventando una questione cruciale: secondo gli esperti, entro sette anni il modo in cui viviamo e lavoriamo cambierà radicalmente. Non si tratta più soltanto di ChatGPT, ma di un mutamento che coinvolge settori come la produzione industriale, le scuole e le istituzioni governative. Le aziende tecnologiche investono miliardi per sviluppare sistemi sempre più avanzati, mentre le scuole cercano di adattare i programmi di studio. Chi vuole capire dove posizionarsi deve seguire da vicino queste trasformazioni e le decisioni che vengono prese oggi.

Non è più questione di ChatGpt. Produzione, educazione, strutture di potere: tutto si muove. Tre previsioni per chi vuole capire dove piantare i piedi. Dario Amodei ha 42 anni, origini italiane, un dottorato in Fisica a Stanford e guida Anthropic, una delle aziende più avanzate al mondo nell’intelligenza artificiale. Prima ha lavorato in Google, poi ha contribuito a creare i modelli GPT-2 e GPT-3 in OpenAI. Nel 2021 ha lasciato tutto perché convinto che l’AI fosse sviluppata senza sufficiente attenzione alla sicurezza. Ha fondato Anthropic con la sorella Daniela per provare a fare diversamente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

La logistica sta assumendo un ruolo centrale nelle dinamiche globali, influenzando le scelte geopolitiche e i mercati.

