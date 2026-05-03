’Genovesità internazionale’ il ’Montale fuori di casa’ a Marco Ansaldo

Un modo di vivere il mondo tutto ligure, fatto di radici profonde portate ovunque si vada, viene descritto come un atteggiamento che unisce identità locale e presenza globale. Un esempio di questa condizione è rappresentato dall’esperienza di un poeta che ha scritto un’opera intitolata ‘Montale fuori di casa’, riflettendo sulla relazione tra il suo ambiente di origine e le influenze esterne. Questa modalità di essere fuori casa si manifesta attraverso l’atteggiamento di portare con sé un patrimonio culturale anche in contesti internazionali.

Esiste un modo tutto ligure di abitare il mondo, che consiste nel portare le proprie radici dentro una valigia perennemente aperta sui grandi scenari internazionali. Su questa scia di ‘genovesità internazionale’, che ricalca il percorso umano e professionale di Eugenio Montale, si inserisce il riconoscimento tributato a Marco Ansaldo. Il giornalista, analista geopolitico e scrittore riceverà il Premio Montale Fuori di Casa per la sezione Giornalismo giovedì 7 maggio, nel Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi a Genova alle 18. L’assegnazione del premio, giunto al suo 30° anno di vita, cade in una ricorrenza significativa per l’editoria italiana: i 50 anni dalla fondazione del quotidiano La Repubblica, testata per la quale Ansaldo è stato per oltre tre decenni una firma di punta.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - ’Genovesità internazionale’, il ’Montale fuori di casa’ a Marco Ansaldo Notizie correlate Macchina va fuori strada sulla statale a Montale, grave un 20enneErano passate da poco le 18 quando ieri pomeriggio, 25 aprile, un'auto con tre giovani a bordo è uscita di strada sulla SS12 a Montale Rangone. Crosetto: Attacco Usa a Iran è avvenuto fuori da diritto internazionale – Il videoEcco i due aerei militari Usa che hanno fatto scalo in Sicilia dal momento dell’attacco all’Iran. Approfondimenti e contenuti Si parla di: A Marco Ansaldo Premio Montale Fuori di Casa; Il premio Montale fuori di casa al giornalista Marco Ansaldo. Il premio Montale fuori di casa al giornalista Marco AnsaldoVerrà assegnato a Marco Ansaldo il premio Montale fuori di casa per la sezione giornalismo. La consegna avverrà il 7 maggio nel salone di rappresentanza di Palazzo Tursi a Genova. Giornalista, analis ... genova.repubblica.it