Crosetto | Attacco Usa a Iran è avvenuto fuori da diritto internazionale – Il video

Il ministro della Difesa ha dichiarato che l’attacco di Stati Uniti e Israele contro l’Iran è avvenuto al di fuori del diritto internazionale. È stato diffuso un video che mostra i momenti dell’operazione. La notizia ha suscitato reazioni da parte di diverse fonti, senza che siano state fornite ulteriori spiegazioni ufficiali. La vicenda si svolge in un contesto di tensione tra le potenze coinvolte.