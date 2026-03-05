Crosetto | Attacco Usa a Iran è avvenuto fuori da diritto internazionale – Il video
Il ministro della Difesa ha dichiarato che l’attacco di Stati Uniti e Israele contro l’Iran è avvenuto al di fuori del diritto internazionale. È stato diffuso un video che mostra i momenti dell’operazione. La notizia ha suscitato reazioni da parte di diverse fonti, senza che siano state fornite ulteriori spiegazioni ufficiali. La vicenda si svolge in un contesto di tensione tra le potenze coinvolte.
Ecco i due aerei militari Usa che hanno fatto scalo in Sicilia dal momento dell'attacco all'Iran. La protesta M5s Antonio Tajani era partito per Washington scordandosi gli occhiali da vista. L'ambasciatore in Usa li ha acquistati low cost da un'enoteca della capitale «La crisi è grave». Meloni e Crosetto al Quirinale, il faccia a faccia con Mattarella: «Il momento più difficile degli ultimi decenni» La commissione anti fake news (e anti Report) è pronta. Il pressing di Renzi e l'ok di maggioranza e Pd Vannacci ci prova: «Guerra nel Golfo? Ricominciamo a importare gas dalla Russia»
Approvata la risoluzione sull’Iran. Crosetto: “Attacco Usa fuori dal diritto internazionale”. Conte: “Meloni scappa”. Schlein: “No all’uso delle basi”La concessione delle basi in Italia alle forze statunitensi impegnati nelle operazioni militari in Iran.
