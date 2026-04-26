Macchina va fuori strada sulla statale a Montale grave un 20enne

Da modenatoday.it 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ieri pomeriggio, alle 18 circa, un’auto con tre giovani a bordo è uscita di strada sulla SS12 a Montale Rangone. Nell’incidente è rimasto ferito grave un ragazzo di 20 anni. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per i rilievi e le operazioni di assistenza. La dinamica esatta dell’incidente non è ancora stata resa nota.

Erano passate da poco le 18 quando ieri pomeriggio, 25 aprile, un'auto con tre giovani a bordo è uscita di strada sulla SS12 a Montale Rangone.A riportare le conseguenze più serie è un 20enne, sbalzato fuori dal veicolo, trasportato d'urgenza al Trauma Center dell'Ospedale di Baggiovara. Se la.🔗 Leggi su Modenatoday.it

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