Nella notte tra sabato e domenica, un incidente mortale si è verificato sulla A12, tra i tratti di Sestri Levante e Lavagna, all’interno di una galleria. Un motociclista ha perso la vita dopo una caduta mentre percorreva quella tratta autostradale. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non è stato possibile salvare il conducente. La circolazione è stata temporaneamente rallentata per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Incidente mortale in galleria tra Sestri Levante e Lavagna. Un grave incidente stradale si è verificato – questa notte tra sabato e domenica – lungo l’autostrada A12, nel tratto compreso tra Sestri Levante e Lavagna, all’interno di una galleria. La vittima è un uomo di 42 anni, che viaggiava in moto. Dinamica ancora da chiarire. Secondo le prime ricostruzioni, il motociclista sarebbe stato sbalzato dalla sella, probabilmente dopo un contatto con un altro veicolo. Dopo la caduta, il corpo è finito nella corsia opposta, dove è stato travolto da un’auto in arrivo, rendendo vano ogni tentativo di salvataggio. Inutili i soccorsi.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Genova, motociclista perde la vita dopo una caduta sulla A12

Notizie correlate

Leggi anche: Ancora una tragedia sulla statale 275: motociclista perde la vita a soli 25 anni

Genova, due incidenti mortali in poche ore sulla A12 e sulla A7, hanno perso la vita due giovani motociclistiUn ventiseienne ha perso il controllo del veicolo ed è caduto mentre sopraggiungeva un'auto che lo ha investito; un quarantenne è stato toccato da...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Schianto nella notte in via Pra’: muore motociclista di 47 anni; Frontale con un’auto nella notte, motociclista 47enne perde la vita sull’Aurelia; Motociclista triestino perde la vita in un incidente in Val Genova; Incidente mortale in A7, 26enne cade dalla moto e viene investito.

Incidente mortale sulle autostrade della Liguria nella notte: perde la vita un motociclista di 42 anniSoccorso in codice giallo il conducente della macchina, poi trasportato al pronto soccorso dell’ospedale San Martino ... primocanale.it

Sbalzato dalla moto in galleria, finisce nella corsia opposta: travolto e ucciso da un'auto a 42 anniIncidente mortale in provincia di Genova. Il conducente della vettura non è riuscito a evitare l'impatto. I soccorsi sono stati inutili ... today.it

Lo conoscete questo posto Un angolo silenzioso, una vista che si apre all’improvviso tra tetti, mare e cielo. Uno di quei punti in cui Genova cambia prospettiva e ti ricorda quanto sa essere sorprendente. Scriveteci dove ci troviamo! x.com

Lo sapevi che Genova fu tra le prime città del mondo ad avere un sistema di assicurazione marittima separata dal prestito commerciale Nel XIV secolo, i mercanti genovesi non si limitavano a finanziare i viaggi: inventarono strumenti per distribuire il rischio tr - facebook.com facebook