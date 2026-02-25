Due incidenti in poche ore a Carini e Terrasini quattro giovani feriti sulla statale 113

Gli scontri si sono verificati alle 19.30 e alle 3 di notte. I ragazzi coinvolti, fortunatamente nessuno dei quali in pericolo di vita, sono stati soccorsi e portati negli ospedali Villa Sofia (Palermo) e Civico (Partinico). Indagano i carabinieri del Nucleo radiomobile Due incidenti nel giro di poche ore, quattro mezzi danneggiati e cinque giovani feriti. È questo il bilancio dei due scontri avvenuti sulla strada statale 113, nel territorio di Terrasini e Carini, tra il tardo pomeriggio di ieri e la scorsa notte. L'ultimo è avvenuto intorno alle 3, quando i sanitari del 118 hanno soccorso un diciassettenne poi portato al Trauma center di Villa Sofia, a Palermo. Secondo una prima ricostruzione fatta dai carabinieri il giovane stava percorrendo la statale a bordo di uno scooter, in direzione Carini, quando si è verificato lo scontro con una Mercedes guidata da un diciannovenne che proveniva da via Elba. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

