Genga nuovo mercato contadino all’ombra dell’abbazia di San Vittore

A Genga, vicino alle Grotte di Frasassi e all’abbazia di San Vittore, è stato aperto un nuovo mercato contadino promosso da Campagna Amica Ancona. La struttura si trova in una posizione strategica, a breve distanza dalla biglietteria delle grotte, e mira a portare prodotti tipici delle Marche direttamente ai visitatori e alla comunità locale. La novità si inserisce nella stagione del 2026, con l’obiettivo di valorizzare i sapori autentici della regione.

Il sapore autentico delle Marche arriva nel cuore del turismo regionale. Con la stagione 2026, campagna Amica Ancona lancia una novità strategica: un nuovo mercato contadino a Genga, proprio all’ombra dell’abbazia di San Vittore alle Chiuse, a due passi dalla biglietteria delle Grotte di Frasassi. Oltre dieci aziende agricole saranno protagoniste di questa vetrina del ‘ Made in Marche ’ che ha debuttato il Primo Maggio e proseguirà ogni domenica di maggio e giugno. Nei mesi di luglio e agosto l’offerta raddoppierà, includendo anche il sabato, per intercettare i grandi flussi di visitatori. L’iniziativa di Genga apre la strada alla migrazione...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Genga, nuovo mercato contadino all’ombra dell’abbazia di San Vittore Notizie correlate Leggi anche: Cassino, Presentazione del libro "All’ombra dell’Abbazia" di Luigi Costa In via Sciuti apre un nuovo mercato del contadinoSabato prossimo 21 febbraio avrà luogo l'apertura di un nuovo mercato del contadino in via Sciuti. Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Genga, nuovo mercato contadino all’ombra dell’abbazia di San Vittore; Campagna Amica Ancona si affaccia alle Grotte di Frasassi: Genga apre la stagione dei mercati agricoli nelle mete turistiche. Genga, nuovo mercato contadino all’ombra dell’abbazia di San VittoreIl sapore autentico delle Marche arriva nel cuore del turismo regionale. Con la stagione 2026, campagna Amica Ancona ... ilrestodelcarlino.it Il Mercato Contadino torna a Busto Arsizio al Parco ComerioDomenica 19 aprile torna la nuova edizione del Mercato Contadino a Busto Arsizio nel Parco Comerio (con ingressi da via Espinasse, Via Magenta e via Silvio Pellico) dalle 9 alle 13 . Il Mercato Contad ... ticinonotizie.it Badia di San Vittore Quando da fuori Italia parlano delle Marche e di Cingoli #borgodeiborghi, come si fa a non condividere il post Rock My Wedding #cingoli #cingoliturismo #balconedellemarche #borghimarche #borghipiubelliditalia - facebook.com facebook