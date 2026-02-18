In via Sciuti apre un nuovo mercato del contadino

Sabato prossimo 21 febbraio avrà luogo l'apertura di un nuovo mercato del contadino in via Sciuti. Il mercato del contadino, di proprietà esclusiva di Pianeta Mercati, avrà luogo tutti i sabati mattina, all'interno della villetta Sciuti. Esporranno produttori agricoli associati a Pianeta mercati, i quali porteranno alla vendita i loro prodotti di produzione propria. All'interno del mercato si troveranno i seguenti prodotti: frutta e ortaggi di stagione, formaggi freschi e stagionati, pecorini e caprini, ricotta calda, salumi freschi e stagionati, conserve, passata con pomodoro siccagno (Valledolmo), miele e prodotti dell'alveare, marmellate e confetture, olio extravergine di oliva, uova fresche allevate a terra, vino e tutto quello che proviene dalle campagne siti nei monti Sicani e Madonie.