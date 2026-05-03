Gazzetta dello Sport | Conte al sicuro Il Como non scatta

Un pareggio tra le due squadre ha mostrato un certo equilibrio in campo, ma ha anche evidenziato alcune differenze tra le formazioni. La partita si è conclusa senza reti, confermando la parità del risultato, mentre la differenza di occasioni create ha sottolineato le disparità in termini di gioco. Nessun gol è stato segnato e le formazioni hanno mantenuto il punteggio invariato fino al fischio finale.

"> Un pareggio che racconta equilibrio, ma anche differenze evidenti. Como e Napoli si dividono la posta e si avvicinano ai rispettivi obiettivi, tra abbracci finali e tensioni vissute in campo. Come racconta Pierfrancesco Archetti sulla Gazzetta dello Sport, il risultato riflette solo in parte quanto visto al Sinigaglia: il Como ha mostrato maggiore coesione e qualità nel gioco, mentre il Napoli si è avvicinato di più al gol, soprattutto con il palo colpito da Politano. Pierfrancesco Archetti, nel suo approfondimento sulla Gazzetta dello Sport, sottolinea come il Napoli abbia adottato un atteggiamento prudente, abbassando il baricentro e affidandosi a ripartenze e gestione difensiva.🔗 Leggi su Napolipiu.com

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