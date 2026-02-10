La tensione tra Antonio Conte e Cesc Fabregas si è fatta sentire durante la partita tra Napoli e Como. Il tecnico italiano e l’ex centrocampista del Chelsea si sono scontrati verbalmente in campo, rendendo ancora più acceso un match che molti considerano più di una semifinale. La sfida tra le due squadre ha attirato l’attenzione non solo per il risultato, ma anche per il confronto tra il maestro e l’allievo.

"> La storia è nota e affonda le radici nella Londra del Chelsea. Antonio Conte ha allenato Cesc Fabregas, e lo spagnolo non ha mai nascosto quanto quell’esperienza abbia inciso sulla sua formazione da tecnico. Taccuini pieni di appunti, schemi, idee assorbite sul campo e rielaborate nel tempo. Conte, Guardiola e Wenger: questi i riferimenti dichiarati dell’allenatore del Como. Oggi, però, il passato è diventato una terra straniera e il presente si impone con tutta la sua ruvidità, come racconta Sebastiano Vernazza sulla Gazzetta dello Sport. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Gazzetta dello Sport: “Conte contro Fabregas, allievo e maestro: Napoli-Como vale più di una semifinale”

L'incontro tra Lazio e Napoli offre uno sguardo approfondito sulle differenze tattiche e di filosofia tra Sarri e Conte.

