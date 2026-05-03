Un giovane di Bernalda ha deciso di restare in mare per aiutare chi cerca di attraversare il confine, nonostante le difficoltà. Due attivisti italiani sono ancora in stato di detenzione e sono stati fermati in acque internazionali. Le autorità hanno effettuato i fermo durante operazioni di monitoraggio e soccorso, senza fornire dettagli sui motivi dell’arresto. La vicenda coinvolge anche altri volontari che operano nel Mediterraneo.

? Cosa scoprirai Come sono stati fermati i volontari in acque internazionali?. Chi sono i due attivisti italiani ancora detenuti?. Perché l'Italia è stata citata davanti alla Corte Europea?. Cosa spinge il giovane di Bernalda a non rientrare?.? In Breve Intervento militare israeliano tra il 29 e il 30 aprile in acque internazionali.. Consigliere regionali Alessia Araneo e Viviana Verri chiedono maggiore tutela istituzionale.. Ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo contro l'Italia per i detenuti.. Attivisti Thiago Ávila e Saif Abu Keshek rimasti fermi in Israele.. Dario Depalma, il giovane di Bernalda che ha deciso di non mollare la rotta dopo l’intercettazione militare israeliana in acque internazionali, resta impegnato nella missione per portare aiuti umanitari verso Gaza.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Gaza, il giovane di Bernalda non molla: resta in mare per gli altri

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