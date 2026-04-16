Crolla il solaio dell' ex caserma Pepe 4 persone sotto le macerie

Stamattina, durante un sopralluogo nell’ex caserma Pepe a San Nicolò del Lido di Venezia, si è verificato il crollo del solaio. Quattro persone sono finite sotto le macerie, mentre altre cinque coinvolte sono state immediatamente assistite dai soccorritori. La struttura era oggetto di lavori di ristrutturazione, e tra i presenti c’erano operai, tecnici, ingegneri e progettisti incaricati dei cantieri. La zona è stata immediatamente messa in sicurezza.