Crolla il solaio dell' ex caserma Pepe 4 persone sotto le macerie
Stamattina, durante un sopralluogo nell’ex caserma Pepe a San Nicolò del Lido di Venezia, si è verificato il crollo del solaio. Quattro persone sono finite sotto le macerie, mentre altre cinque coinvolte sono state immediatamente assistite dai soccorritori. La struttura era oggetto di lavori di ristrutturazione, e tra i presenti c’erano operai, tecnici, ingegneri e progettisti incaricati dei cantieri. La zona è stata immediatamente messa in sicurezza.
Stamattina, giovedì 16 aprile, durante un sopralluogo alla struttura dell'ex caserma Pepe a San Nicolò del Lido di Venezia, in vista della ristrutturazione in programma e dei cantieri in corso, 9 persone tra cui operai, tecnici, ingegneri, progettisti della ditta incaricata sono rimasti coinvolti.🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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