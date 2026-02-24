Crolla palazzina nel Veronese a Negrar Si cercano persone sotto le macerie

Una palazzina di tre piani a Negrar, nel Veronese, è crollata a causa di un'esplosione improvvisa. L'incidente ha provocato il crollo di parti dell'edificio, lasciando alcune persone intrappolate sotto le macerie. I vigili del fuoco lavorano senza sosta per estrarre i superstiti e mettere in sicurezza l'area. La causa esatta dell'esplosione resta ancora da chiarire, mentre i soccorritori monitorano attentamente la situazione.

© Agi.it - Crolla palazzina nel Veronese, a Negrar. Si cercano persone sotto le macerie

AGI - I vigili del fuoco sono impegnati in un interve nto a Negrar, nel Veronese, per l'esplosione con conseguente crollo in un fabbricato di tre piani. Sono quattro le persone residenti nella struttura, ma ancora non è certo se si trovassero tutte in casa al momento dell'esplosione. Al momento una persona è stata estratta viva dai soccorritori, mentre una seconda sta per essere tirata fuori viva da sotto le macerie. Si cercano altre persone eventualmente ancora sotto le macerie. Al lavoro anche personale Usar (Urban Search And Rescue) specializzato nel soccorso in macerie, esplosioni, crolli e unità cinofile.