Il 13 maggio Hernan Borras tornerà in Italia, segnando un passo importante per il club. Solo al suo rientro si potrà fare chiarezza sulla situazione finanziaria e sui fondi disponibili per la prossima stagione. Attualmente, il budget previsto rischia di essere fortemente ridotto, con l’obiettivo di mantenere comunque la squadra tra le prime cinque posizioni in classifica. Nei giorni a venire si capirà meglio quali risorse saranno a disposizione.

Hernan Borras rientra in Italia a metà mese, il 13 maggio. Solo al suo ritorno a Pian di Massiano si avrà il quadro preciso delle disponibilità del club per la prossima stagione. Si parla di un ridimensionamento del budget, di un taglio che andrà quantificato nelle prossime ore. Che potrebbe cambiare le strategie. Il dg, dopo l’ultima gara di Forlì, ha raccolto le idee, le proposte e le richiese di Tedesco, Gaucci e Novellino, riporterà tutto al presidente Faroni che deciderà. "Il direttore Borras ci ha detto di attendere due settimane perchè doveva avere rassicurazioni da parte del presidente. È lui che deve dare gli input – ha dichiarato Riccardo Gaucci ospite de L’Anticipo su Umbria Tv –.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - GAUCCI E IL FUTURO. Budget a forte rischio taglio: "Mantenere lo stesso per arrivare tra le prime 5»

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