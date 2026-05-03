Il nome di Giovanni Manna, attualmente direttore sportivo del Napoli, è stato menzionato come possibile nuovo acquisto per la Roma, su richiesta di allenatore Gasperini. La società partenopea, guidata da un presidente, ha mostrato apprezzamento per il dirigente, ma al momento non ci sono conferme ufficiali. Nel frattempo, le trattative tra la Roma e altri candidati sembrano rallentare, lasciando in secondo piano le ipotesi di un trasferimento di Giuntoli.

Giovanni Manna è improvvisamente diventato oggetto del desiderio. Il direttore sportivo del Napoli – molto gradito a De Laurentiis – è in cima alla lista dei desideri di Gasperini che lo vorrebbe con sé alla Roma. Manna è in testa a pari merito con D’Amico suo omologo all’Atalanta. Sono loro i nomi che lo straripante Gasperini ( ormai dopo il licenziamento di Ranieri spadroneggia nella società giallorossa ) vorrebbe al suo fianco per il futuro. Gasperini si è liberato di Ranieri e ha praticamente dato il benservito all’attuale ds Massara. Comanda lui, è chiaro a tutti. La tifoseria giallorossa è persino contenta. Facendo un parallelo con la Formula Uno, in prima fila ci sono appunto D’Amico e Manna.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Gasperini vuole Manna a Roma, Giuntoli per ora è in calo

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