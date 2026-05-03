L'allenatore ha dichiarato di essere concentrato sulla prossima partita e ha annunciato un incontro imminente con i proprietari del club. Ha anche parlato di una delusione significativa che ha colpito la società, senza entrare nei dettagli. La presenza di Corbin Friedkin al vertice del club potrebbe influenzare le decisioni future, mentre l'attenzione resta sulla sfida imminente.

? Cosa scoprirai Come influirà la presenza di Corbin Friedkin sul futuro di Gasperini?. Quale grossa delusione ha colpito la società secondo l'allenatore?. Perché il rapporto tra Gasperini e la dirigenza è in crisi?. Cosa accadrà ai contratti in scadenza di Dybala e Pellegrini?.? In Breve Corbin Friedkin a Roma per pianificare la nuova fase societaria con la dirigenza.. Incontro imminente tra staff tecnico e proprietà per definire il futuro stagionale.. Kone recuperato dopo problema muscolare e Dybala in miglioramento post Bologna.. Contratti in scadenza per Pellegrini, Celik e Dybala dopo l'addio a Ranieri.. Gian Piero Gasperini ha affrontato i giornalisti a Trigoria questo pomeriggio, puntando tutta la sua attenzione sulla sfida contro la Fiorentina prevista per domani alle ore 20:45 all’Olimpico.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Gasperini: testa sulla sfida e incontro vicino con i Friedkin

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