Roma è guerra totale | Gasperini sfida Ranieri e gela i Friedkin

A Trigoria si respira un’aria di tensione in vista della conferenza stampa di oggi, prevista per le 13:30. Gian Piero Gasperini si presenterà per parlare della prossima partita dell’Atalanta, ma sarà anche chiamato a rispondere alle recenti dichiarazioni di Claudio Ranieri, che hanno acceso una discussione tra i due allenatori. La situazione si fa calda, con i Friedkin che tengono gli occhi puntati sull’evolversi della vicenda.

Il clima a Trigoria è quello delle grandi rese dei conti. Alle 13:30, Gian Piero Gasperini si siederà in conferenza stampa non solo per presentare la sfida contro la sua Atalanta, ma per rispondere colpo su colpo alle pesanti bordate lanciate da Claudio Ranieri. Il Senior Advisor dei Friedkin aveva rotto il silenzio venerdì sera, scaricando sul tecnico le responsabilità del mercato: «Gli acquisti sono stati condivisi da società e allenatore», e rincarando la dose sulla scelta del mister, rivelando che Gasp è arrivato dopo tre rifiuti. Gasperini non ci sta e oggi è pronto a togliersi più di un sassolino dalle scarpe. Il tecnico rivendica la sua verità: i 97 milioni spesi (più i 25 per il riscatto di Malen ) potevano essere gestiti meglio.🔗 Leggi su Sololaroma.it

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