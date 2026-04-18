Nella giornata di oggi, si sono verificati sviluppi significativi all’interno di alcune squadre di calcio italiane. Un allenatore noto per la sua determinazione ha rotto il silenzio, rompendo con un collega di lunga data e sfidando i proprietari del club. L’evento ha attirato l’attenzione di tifosi e media, lasciando spazio a molte interpretazioni e senza ulteriori commenti ufficiali da parte delle parti coinvolte.

La maschera di ferro è caduta nel silenzio attonito di Trigoria. Gian Piero Gasperini, l’uomo che non trema davanti ai colossi d’Europa, si è sbriciolato davanti a una domanda sul suo passato. Durante la conferenza stampa pre- Atalanta, il tecnico della Roma è scoppiato in lacrime parlando di Antonio Percassi, definendolo il “papà” che ha perso nel passaggio di proprietà del club bergamasco. Un pianto liberatorio, interrotto bruscamente dalla fuga dalla sala stampa e da un calcio a una porta, simbolo di una tensione che a Roma ha raggiunto il punto di ebollizione. Non è solo nostalgia. Le lacrime di Gasp sono il segnale di una rottura totale con il “fuoco amico” interno.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, lacrime e calci: Gasperini rompe con Ranieri e sfida i Friedkin

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