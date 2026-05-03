Gasperini | Ranieri? I Friedkin hanno patito una grossa delusione
Prima della partita tra Roma e Fiorentina, l’allenatore della squadra ospite ha parlato in conferenza stampa riguardo alla situazione della società e ai recenti sviluppi. Ha menzionato che la società ha vissuto una grande delusione e ha osservato che ci sono stati alcuni progressi nelle settimane recenti. In precedenza, il suo collega aveva commentato la delusione dei Friedkin, i proprietari del club, in relazione a determinati sviluppi.
Le parole in conferenza stampa dell'allenatore della Roma Gian Piero Gasperini prima di Roma-Fiorentina: "Se siamo indietro come programmazione? C'è stato un po' di sviluppo in queste settimane, la società ha patito una grossa delusione che non si aspettava". Il riferimento è ovviamente alla rottura con Claudio Ranieri, ex senior advisor giallorosso.🔗 Leggi su Gazzetta.it
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