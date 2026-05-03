Gasperini | Ranieri? I Friedkin hanno patito una grossa delusione

Prima della partita tra Roma e Fiorentina, l’allenatore della squadra ospite ha parlato in conferenza stampa riguardo alla situazione della società e ai recenti sviluppi. Ha menzionato che la società ha vissuto una grande delusione e ha osservato che ci sono stati alcuni progressi nelle settimane recenti. In precedenza, il suo collega aveva commentato la delusione dei Friedkin, i proprietari del club, in relazione a determinati sviluppi.