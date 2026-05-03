Gian Piero Gasperini ha parlato durante la conferenza stampa prima della partita contro la Fiorentina. Ha commentato la situazione della società, affermando che ha subito una grande delusione, non prevista. Il tecnico ha anche toccato il tema della squadra e delle sfide in programma, senza entrare troppo nel dettaglio delle motivazioni. La partita si avvicina e l’attenzione è rivolta alle scelte e alle condizioni dei giocatori.

Gian Piero Gasperini è intervenuto in conferenza stampa in vista della gara contro la Fiorentina. Non si tratta di un momento semplicissimo nella Capitale, soprattutto per quanto successo tra Ranieri e il tecnico ex Atalanta oltre ad altre frizioni che hanno a che fare invece con la questione tecnica. Ovvero che la Roma si è piano piano affievolita nel corso delle giornate. I numeri non raccontano un disastro, ma un’involuzione strana: 61 punti dopo 34 giornate, sesto posto, Champions ancora raggiungibile, però anche 11 sconfitte e un girone di ritorno meno solido dell’andata. La Roma aveva chiuso le prime 19 partite con 36 punti, 22 gol fatti e 12 subiti; nelle successive 15 ne ha raccolti 25, segnando perfino di più, 26 gol, ma incassandone 17.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Gasperini ancora parla di Ranieri (a modo suo): “La società ha patito una grossa delusione che non si aspettava”

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