L’allenatore del Manchester United, Michael Carrick, ha dichiarato di non sapere quando riceverà chiarimenti sul suo ruolo futuro nel club. Ha aggiunto di non voler rispettare scadenze precise per avere una risposta definitiva e che la situazione diventerà più chiara nel momento in cui sarà il momento giusto. La notizia, riportata da fonti ufficiali, riguarda il suo stato contrattuale e le decisioni future riguardanti la squadra.

2026-04-23 19:16:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. L’allenatore del Manchester United Michael Carrick afferma di “non essere sicuro” di quando riceverà chiarezza sul suo futuro nel club e di non “inseguire scadenze” per una risposta. L’ex centrocampista dei Red Devils Carrick ha impressionato da quando è tornato all’Old Trafford il 13 gennaio ad interim fino alla fine della stagione, ma deve ancora scoprire se gli verrà offerto il ruolo in modo permanente. “Diventerà chiaro quando sarà chiaro”, ha risposto Carrick quando gli è stato chiesto se vuole conoscere il piano dello United oltre le ultime cinque partite del 202526.🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - L’onesto Carrick rivela il mistero sul futuro del Manchester United: “Diventerà chiaro quando diventerà chiaro”

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